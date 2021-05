La balenottera Wally lascia l'Italia, avvistata in Francia

Milano, 5 mag. (askanews) - Una balenottera grigia si aggira per il Mediterraneo. È un cetaceo che raramente si vede in queste acque e che invece in alcuni mesi è stato avvistato diverse volte, prima in Italia, da Napoli a Fiumicino fino a Genova, e ora in Francia, da dove arrivano queste immagini.

Wally, così è stato soprannominata, è un esemplare di 15 mesi, lungo 8 metri. Di solito la sua specie naviga fra la Bassa California in inverno e l'Alaska in estate, probabilmente è finita nel Mar Mediterraneo dopo aver perso la strada, mare da cui sta cercando di uscire.

La balena è apparsa in buona salute, ma troppo magra, perché il Mediterraneo non è adatto al suo tipo di alimentazione.