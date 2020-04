L’ultima frontiera del turismo virtuale: teleguidare un faroese in carne e ossa dal divano di Enrico Marro 16 aprile 2020

In tempi di coronavirus l’ente turistico delle Isole Faroe, arcipelago sperduto nel Nord Atlantico tra Islanda e Scozia, ha avuto un’idea molto brillante: grazie a una speciale piattaforma online dà a chiunque la possibilità di “teleguidare” da casa un faroese dotato di telecamera. Come in un videogame, con il joypad lo si può far muovere in tempo reale alla scoperta delle isole (anche su motoscafo o elicottero)