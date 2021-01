L'Italia sfonda quota un milione di vaccinati, Conte: primi in Ue

Roma, 15 gen. (askanews) - L'Italia sfonda quota un milione di vaccinati. L'annuncio, in un tweet, è del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid-19", scrive il premier.

"Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia", conclude Conte.

L'Italia al momento possiede 1 milione e 400mila dosi, la maggior parte Pfizer; 47mila sono di Moderna. La regione più virtuosa nelle vaccinazioni è la Campania, con il 95,7% delle somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Fanalino di coda la Calabria con il 43,1% delle vaccinazioni.