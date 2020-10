“L’Italia riparte dal lavoro” 22 ottobre 2020

Torna l'appuntamento con il Festival del Lavoro. Venerdì 23, dalle 10 alle 13, i Consulenti del Lavoro si confrontano con i rappresentanti del Governo, della politica, delle istituzioni europee e delle parti sociali e porteranno la loro esperienza di operatori qualificati ma anche le esigenze più concrete delle imprese. Si analizzeranno gli interventi messi in campo all'indomani dello scoppio della pandemia, che hanno privilegiato il sostegno al reddito e la tutela dell'occupazione e di come meglio utilizzare le risorse finanziarie, che si renderanno a breve disponibili, e potranno rappresentare un'occasione di rilancio dell'economia e dell'occupazione italiana. Il Festival quest'anno si svolge modalità on line, sui social e sui principali siti di informazione.