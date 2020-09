L'Italia riparte dall’agroalimentare 15 settembre 2020

L'agroalimentare è una delle colonne portante dell'economia italiana e della cultura del nostro paese. Investire in questa eccellenza è fondamentale per far ripartire l'Italia dopo mesi di difficoltà. Ma è fondamentale comprendere quali sono le linee di intervento migliori per valorizzare il made in Italy alimentare. Per questo il ruolo dei commercialisti è cruciale. Ne parliamo proprio con alcuni professionisti che lavorano a stretto contatto con le aziende e con i protagonisti della filiera: Giuseppe Laurino, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega al progetto attività d'impresa, Adriano Giannola, Presidente Svimez, Michele Pisante, docente presso l'Università degli Studi di Teramo e membro del Consiglio di presidenza del cluster Agrifood, Gabriele Cuonzo, avvocato esperto in proprietà intellettuale e Nicola Bertinelli, vicepresidente Coldiretti e presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.