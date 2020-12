L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 15 dicembre 2020

L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile presenta il rapporto “I territori e lo sviluppo sostenibile”, la prima analisi dell'Alleanza interamente dedicata all'avanzamento dei territori in materia di sostenibilità. Con questo intende mettere a disposizione dei decisori e del pubblico in generale uno strumento che, attraverso indicatori statistici elementari e compositi, misura e analizza il posizionamento di regioni, province e città metropolitane, delle aree urbane e dei comuni, rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.