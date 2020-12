Toccata la soglia delle 400mila nuove nascite è stata raggiunta la soglia minima di sopravvivenza e questo sconvolge il mercato del lavoro e impone politiche attive per i giovani e politiche di formazione continua per il personale senior.Ecco il video editoriale della settimana di Alberto Orioli, vice direttore de Il Sole 24Ore, per la serie Lavoro: i numeri della settimana