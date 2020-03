L’Italia chiamò

Oltre 100 artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo istituzionale, della cultura, della scienza, dell'economia, dell'informazione e dell'innovazione prendono parte a un grande live streaming. Per raccontare insieme alla società civile l'Italia che resiste al Coronavirus. E per sostenere il grande sforzo del sistema sanitario raccogliendo fondi per la protezione civile. Una maratona che ha preso il via alle 6.00 e andrà fino alle 24.00 sul canale YouTube del MiBACT , su litaliachiamo2020.it e su tanti media che hanno messo a disposizione i propri spazi, a cominciare da Il Sole24Ore.