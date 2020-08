L’isola di Gallinara venduta a un magnate ucraino per 10 milioni

L'isola di Gallinara è stata comprata da un magnate ucraino di 42 anni, residente a Montecarlo. È Olexandr Boguslayev, figlio del presidente della Motor Sich, Vyacheslav Boguslayev, storico fornitore dell'aviazione russa. L'isola si trova in Liguria, nella Riviera di Ponente, formalmente nel comune di Albenga, ma contesa da quello di Alassio. L'isola prende il nome dalle galline selvatiche che la popolavano nell'antichità, come riportano Catone e Varrone. Per 40 anni l'isola è stata di proprietà di nove gruppi familiari piemontesi e liguri.Per approfondire