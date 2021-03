L'infettivologo Massimo Galli a L'Aria che tira su La 7: “Le chiusure andrebbero abbinate alla vaccinazione di massa. Va affrontato il problema con una combinazione di tre cose: la vaccinazione non soltanto per strati ma anche per area geografica, la valutazione della situazione dei ragazzi che vanno a scuola mediante una intensificazione dei test e le misure mirate per il tempo necessario a fare la vaccinazione”.Per approfondire: Vaccini in tempo reale