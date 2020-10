L'Industry 4.0 e la nuova sostenibilità 28 ottobre 2020

Su sapnow.it, il 29 ottobre alle ore 10.00, si discuterà di “CIRCULAR TRANSFORMATION. L'Industry 4.0 e la nuova sostenibilità economica e ambientale”. Sarà analizzato come coniugare sviluppo industriale e tutela dell'ambiente, produzione intelligente e cura delle risorse naturali. Insieme a Anna Campi, Head of Procurement Planning, Control & Vendor Management di ERG, Luca Manuelli, Presidente Cluster Fabbrica Intelligente, Carla Masperi, COO di SAP Italia, e Marco Taisch, Professore del Politecnico di Milano, vedremo come l'Industry 4.0 possa favorire una nuova sostenibilità economica e ambientale