L'incredibile salto di corsia di un camion sull'autostrada A1 02 maggio 2020

Incredibile salto di corsia di un camion sulla A1. Il 28 aprile, una pattuglia della polizia stradale di Modena al Km 139,00 (territorio Provincia RE) in direzione nord, affiancava un mezzo pesante con rimorchio che stava marciando in prima corsia. Improvvisamente al mezzo pesante è scoppiato il pneumatico anteriore sinistro. Immediato lo sbandamento del veicolo, che deviava verso il centro della sede autostradale, attraversando tutte e tre le corsie, impattando successivamente contro il jersey centrale. Poi il salto di carreggiata del mezzo pesante che si abbatteva sulla corsia sud, fortunatamente in quel momento senza veicoli di passaggio. Il conducente del veicolo pesante non ha subito alcuna lesione o trauma e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.