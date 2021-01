L’incredibile corsa clandestina di cavalli fra le auto sulla statale 124 22 gennaio 2021

All'alba del 9 novembre, lungo la strada statale124, nel tratto compreso tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide (Siracusa), è stata disputata una corsa clandestina tra due cavalli di due distinte scuderie. Organizzatori e partecipanti hanno invaso, con decine di motoveicoli, l'intero asse viario, per agevolare la gara e consentire ai due calessi di correre lungo la carreggiata. Fra le altre durante le concitate fasi della gara si è registrato anche un sinistro stradale, quando uno scooter con a bordo 3 persone ha impattato con un altro scooter provocando lesioni a due uomini. La gara è stata postata su Facebook da alcuni dei partecipanti che, oltre ai like, hanno guadagnato una denuncia da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Noto, che hanno identificato con certezza otto soggetti, denunciandoli all'Autorità Giudiziaria per maltrattamenti di animali e competizione non autorizzata. Al momento solo uno dei due animali è stato rintracciato e posto sotto sequestrato, insieme al calesse con cui aveva corso. Fantini e proprietari degli animali sono stati denunciati per maltrattamenti di animali e competizione non autorizzata. Un fenomeno tristemente diffuso nella provincia di Siracusa quello delle gare clandestine, organizzate alle prime luci dell'alba. Si svolgono nell'arco di pochi minuti, in totale disprezzo delle norme del codice della strada e del codice penale. Poi i partecipanti si dileguano velocemente, anche attraverso i campi, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine. I partecipanti scommettono tra loro cifre considerevoli, che arrivano anche a 10mila euro. E per vincere spesso i cavalli vengono dopati e maltrattati.