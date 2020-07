L’Hyper Experience e l’importanza della formazione di Francesca Milano 07 luglio 2020

Marcello Mancini è il fondatore di Roi Group e ha organizzato l'Hyper Experience, il primo festival digitale dedicato alla formazione. Una piattaforma virtuale dove andrà in scena dal 7 settembre una rassegna con i più importanti esperti del mondo nel marketing, vendita, negoziazione, strategia d'impresa. In questa Stories si successo Mancini racconta perché la formazione è più che mai fondamentale in questo periodo.