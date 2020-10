L’ex ministra della Salute Lorenzin positiva al Covid: “È una bestiaccia di virus” 05 ottobre 2020

“Sono risultata positiva al #coronavirus. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di #medici e #infermieri sono sicura che vincerò!”. Con un post su Facebook la deputata Pd Beatrice Lorenzin ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus: “Ho un po' di febbre e un po' di mal di gola ma la situazione è tranquilla. Voglio mandare un abbraccio a tutte quelle persone che sono nella mia condizione, io ho i figli negativi ed il marito negativo quindi il problema di come organizzare la famiglia, la quarantena e l'isolamento non è facile per nessuno. Prestiamo tutti particolare attenzione”.