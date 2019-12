L'economia spiegata dal Nano: lo spread

●

Il Nano torna in cattedra per un corso di ripetizioni accelerate al Giargiana sull'educazione finanziaria. Questa nuova puntata della serie cult del Sole 24 ore è dedicata allo spread: protagonisti i due comprimari del Milanese Imbruttito, il figlio dell'imprenditore ossia il “nano” (variante italianalizzata del milanese “nani”) e il “Giargiana” (ossia “forestiero”) cioè l'eterno stagista, operativo nell'azienda del signor Imbruttito e sempre al di sotto delle aspettative.Il Nano spiega come e perché aumenta lo spread e quali sono gli effetti sull'economia, il tutto sotto gli auspici del padre, che sovrintende a questa attività educativa con la consueta ironia e humor.Hai perso le altre puntate? Niente paura, per rivederle basta un clic.