L'attivista Iacopo Melio si candida in Toscana col Pd

Milano, 21 lug. (askanews) - Dalle battaglie sul Web per i diritti di tutti alla politica. L'attivista Iacopo Melio ha annunciato che si candiderà come Capolista a Firenze per il Consiglio Regionale della Toscana per il Partito Democratico. "Metterò al centro, ovviamente, le tre parole chiave che da sempre mi accompagnano: diritti, libertà e uguaglianza", ha scritto in un post su Facebook annunciando la sua decisione, "Ho sentito il dovere di provare a dare un senso maggiore alle nostre battaglie trasversali".

Melio, 28 anni, fondatore dell'associazione #vorreiprendereiltreno, è diventato negli anni un punto di riferimento in rete per le battaglie a favore dei disabili, di cui conosce in prima persona difficoltà e diritti negati. "Io non sono la mia carrozzina - ha scritto sul suo sito descrivendosi - così come nessuno sarà mai il suo paio di scarpe. Ognuno di noi è le proprie abilità, non le proprie difficoltà."