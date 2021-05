L'Aquila, cittadinanza onoraria alla polizia. Giannini: "Grande onore" 31 maggio 2021

(LaPresse) "E' veramente un grandissimo onore per la polizia di Stato". Così il capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini, all'Aquila, a margine della cerimonia per il riconoscimento della Cittadinanza onoraria alla Polizia all'Auditorium del Parco. "Insieme alla famiglia, alla scuola, le forze dell'ordine possono dare un contributo importante per i nostri ragazzi" ha aggiunto il prefetto Giannini. E sulla scelta del nuovo questore, in arrivo all'Aquila, ha sottolineato che sicuramente sarà all'altezza: "Proprio perché L'Aquila è una realtà importante ed è una città importante ed ha sempre espresso degli ottimi questori a breve faremo sapere, perché merita una riflessione proprio per l'importanza della città".