L'app "Too good to go" diventa XL contro lo spreco alimentare

Milano, 4 feb. (askanews) - "Too good to go" diventa XL contro lo spreco alimentare. Nella Giornata mondiale per la prevenzione degli sprechi, l'app che permette di comprare a un costo inferiore il cibo invenduto dai ristoranti o dai bar lancia un patto di filiera. "Un'alleanza tra 20 partner per dire stop allo spreco alimentare", ha spiegato Eugenio Sapora, country manager Italia di "Too good to go".

Una rete virtuosa per limitare gli sprechi a tutti i livelli della filiera agroalimentare a partire dalla grande distribuzione. Come? Too Good To Go sta creando una struttura logistica che permetterà di raccogliere i prodotti invenduti non solo dei locali come fatto finora, ma delle aziende: delle Magic Box XL acquistabili a un prezzo fortemente scontato sempre tramite la app. La sperimentazione è in corso a Milano, le operazioni prenderanno il via entro giugno 2021 e vedranno la partecipazione anche di Croce Rossa Italiana, a cui saranno destinate parte delle risorse alimentari. Un modo per rispondere all'aumento delle richieste di aiuto da parte di persone colpite dalle conseguenze economiche della pandemia in corso.