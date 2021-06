L'abito da sposa di Lady Diana in mostra a Londra 04 giugno 2021

(LaPresse) L'abito da sposa della principessa Diana, indossato al suo matrimonio con il principe Carlo nel 1981, è in mostra a Londra dal 3 giugno nella sua ultima abitazione in città. L'abito di taffetà, con otto metri di strascico, fu ideato dagli stilisti David e Elizabeth Emanuel. "Era una persona divertente con la quale lavorare, con occhi azzurri bellissimi, capelli biondi, simpatica, con un grande senso dell'umorismo" spiega David Emanuel. Lady D e il principe Carlo si sono separati nel 1992 e hanno divorziato nel 1996. Diana morì in un incidente stradale l'anno dopo. UTILIZZO ENTRO IL 16 GIUGNO 2021