Ivan Mazzoleni: “Perché serve una banca per giovani” di Francesca Milano 01 dicembre 2020

Ivan Mazzoleni è il Ceo di Flowe, la nuova società benefit lanciata da Banca Mediolanum come Open Banking Platform totalmente digitale - fruibile tramite app - rivolta ad un target di Millennial e Gen Z particolarmente attento alle istanze di sostenibilità ambientale, sociale e del benessere individuale. Per ogni carta (in legno di foresta certificata) emessa, Flowe si impegna a piantare un albero nella regione del Pèten in Guatemala, grazie alla collaborazione con la startup ZeroCo2