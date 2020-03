“Italiani, vi siamo vicini”: tedeschi al balcone cantano “Bella ciao”

“Carissime amiche e amici italiani, in questo momento difficile per tutti e soprattutto per voi ci teniamo a farvi sapere che vi siamo vicini. Ci siamo particolarmente emozionati nel vedere le vostre reazioni all'isolamento mentre cantate dai balconi di casa e abbiamo deciso quindi di unirci al vostro coro e di cantare per voi la canzone di libertà per eccellenza, “bella ciao””. Con questo saluto inizia il video con il quale gli abitanti di Bamberg, cittadina della Baviera, hanno voluto dimostrare la loro vicinanza agli italiani - ma anche a spagnoli e austriaci e agli altri europei - costretti in isolamento a causa del coronavirus. Il video, pubblicato su Youtube, è diventato virale sui social. “Ci auguriamo che questa canzone possa costituire l'inno di liberazione dal virus, un abbraccio dai vostri amici tedeschi”, dice il portavoce dell'inedito gruppo musicale prima di dare il via alla performance musicale. (Video da Youtube - bambergtw)Guarda anche: #flashmobsonoro, l'Italia canta al balcone contro il coronavirus