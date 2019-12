Italia terza in Europa per il riciclo degli imballaggi di Andrea Carli 06 dicembre 2019

Secondo il rapporto di Fise Unicircular e Fondazione Sviluppo sostenibile “L'Italia del Riciclo 2019”, l'Italia si conferma avanguardia dell'industria europea del riciclo, attestandosi per il recupero degli imballaggi al terzo posto (con un tasso di riciclo al 67%), dopo Germania (71%) e Spagna (70%). Diverse filiere degli imballaggi (carta, vetro, plastica, legno, alluminio e acciaio) hanno già superato, o sono a un passo dal farlo, i nuovi obiettivi previsti a livello europeo per il 2025, altre (Raee, veicoli fuori uso) crescono più lentamente. Un settore strategico per un Paese, l'Italia, povero di materie prime e che ogni anno dal riciclo riceve 12 milioni di tonnellate di materie prime per l'industria nazionale