Italia e coronavirus: un anno di voci

Un anno fa il coronavirus travolgeva l'Italia, cancellando certezze, abitudini, stabilità. Le notizie del contagio e delle sue conseguenze si diffondevano velocemente e una sensazione di incertezza e precarietà si insinuava nelle persone. La scienza e la politica non avevano una risposta unica e coerente e in ogni centro, città, regione, si accavallavano diverse verità. Ecco la storia di 12 mesi di Coronavirus, raccontata attraverso le voci dei protagonisti, dal paziente zero al neo premier Mario Draghi.LO SPECIALE - Coronavirus, un anno dal paziente zero