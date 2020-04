Italia a contagi zero: ecco regione per regione il calendario

Lo stop al coronavirus? Non prima di fine giugno in Lombardia e Marche, il 12 maggio nel Lazio, il 21 maggio in Veneto. Immediato, il 21 aprile, in Basilicata e Umbria. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. É a geometria variabile il calendario stilato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane - progetto dell'Università cattolica del Sacro Cuore - sulle date plausibili da cui si azzereranno i nuovi casi di positività al coronavirus. “Nessun nuovo caso non prima di”: ecco cosa succede in regioni e province autonome secondo l'osservatorio.Per approfondire