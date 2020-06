Istat: ad aprile -274mila occupati, boom di inattivi, +746mila

Forte effetto dell'emergenza Covid-19 sul mercato del lavoro: ad aprile 2020 ci sono 274mila occupati in meno rispetto a marzo. Boom di inattivi: coloro che non hanno e non cercano un lavoro, ad aprile salgono di 746mila unità. La diminuzione dell'occupazione coinvolge donne (-143mila), uomini (-131mila), dipendenti (-205mila) e indipendenti (-69mila).