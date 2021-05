Israele: suonano le sirene anti-razzi, la festa del matrimonio si sposta sulle scale 21 maggio 2021

(LaPresse) Si è tenuto sulla scala di un palazzo la festa di matrimonio di una coppia israeliana ad Ashdod mentre fuori suonavano le sirene per i razzi lanciati da Gaza. Un party improvvisato che non ha tolto il sorriso alla coppia che era in attesa di raggiungere gli altri partecipanti. Il video è stato diffuso dal comune di Ashdod, ed è stato proprio il funzionario comunale a cercare di tenere alto il morale dei novelli sposi.