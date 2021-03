Irruzione della Polizia in un casolare, 7 arresti

Milano, 13 mar. (askanews) - Una batteria d assalto pronta ad agire, probabilmente dedita alla commissione di gravi rapine. La Polizia di Stato di Novara, Foggia e Bari ha arrestato sette cittadini italiani, originari del comune di Cerignola (FG) per detenzione di armi clandestine da sparo e altri reati. Ecco in queste immagini l'irruzione dei poliziotti del Servizio Centrale Operativo di Roma, delle Squadre Mobili di Novara, Bari e Foggia e del Compartimento Polizia Stradale "Puglia", nella notte di ieri in un casolare in provincia di Novara.