Iran: la più grande nave da guerra affonda dopo un incendio nel Golfo dell'Oman 02 giugno 2021

(LaPresse) La più grande nave da guerra della marina iraniana ha preso fuoco ed è affondata nel Golfo dell'Oman in circostanze poco chiare, secondo quanto riportato da agenzie di stampa semiufficiali. Le agenzie di stampa Fars e Tasnim hanno affermato che gli sforzi per salvare la nave da guerra di supporto Kharg, dal nome dell'isola che funge da principale terminal petrolifero per l'Iran, sono falliti e l'imbarcazione è affondata vicino al porto iraniano di Jask.