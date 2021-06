Iran, maxi incendio in una raffineria a sud di Teheran 03 giugno 2021

(LaPresse) Da due giorni i Vigili del Fuoco lottano per spegnere un gigantesco incendio scoppiato nella raffineria di petrolio che serve Teheran, causando alte torri di fumo nero sopra la capitale iraniana. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. La centrale colpita è la Tondgooyan Petrochemical Co., di proprietà statale. L'incendio sarebbe scoppiato a causa di una perdita in due serbatoi di rifiuti presso l'impianto. Dieci ambulanze e personale di soccorso sono stati inviati sul posto. Il fatto è avvenuto nello stesso giorno in cui un incendio ha colpito la più grande nave da guerra della marina iraniana, poi affondata nel Golfo dell'Oman.