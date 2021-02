Ioniq 5, la rivoluzione elettrica di Hyundai

Milano, 23 feb. (askanews) - Hyundai disegna il futuro dell'elettrico con la nuova Ioniq 5, il crossover di medie dimensioni dalle linee pulite ed eleganti ma con una forte personalità, che porta al debutto la piattaforma dedicata E-Gmp. "Ioniq 5 rivoluzionerà l'esperienza di guida e di utilizzo dei veicoli elettrici grazie alla capacità di adattarsi senza limiti ai diversi stili di vita", ha dichiarato Thomas Schemera Executive Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai.

Progettato come "living space" l'abitacolo è caratterizzato da una consolle centrale mobile e dal pavimento piatto, sotto il quale sono collocate le batterie disponibili in due versioni da 58 kWh o 72,6 kWh. Due anche le configurazioni dei sistemi di propulsione con un solo motore anteriore oppure con doppio motore anteriore e posteriore. Nella versione più performante con un solo motore da 220 CV (160 KW) l'autonomia è di circa 470-480 km (ciclo Wltp) mentre la velocità massima per tutti i modelli è di 185 km/h. Nella versione con doppio motore con trazione integrale (AWD) la potenza sale a 305 CV con 605 Nm di coppia per uno 0-100 in 5,2 secondi (6,1 con la batteria da 58 kWh).

Grazie a una tecnologia brevettata Ioniq 5 è compatibile con la ricarica a 400V e 800V. Con un colonnina da 350 kW, Ioniq 5 consente una ricarica dal 10% all'80% in appena 18 minuti e di ottenere 100 km di autonomia (Wltp) in 5 minuti. Altra novità è la funzione V2L (vehicle to load), che trasforma Ioniq 5 in un alimentatore su ruote (3,6 kW di potenza).

Tanta la tecnologia all'interno con dual cockpit configurabili da 12''. Al debutto Head-Up Display a Realtà Aumentata (Ar Hud), che trasforma il parabrezza in uno schermo. Di ultima generazione i sistemi di assistenza alla guida Hyundai Smart Sense. Ioniq 5 già disponibile in alcuni mercati selezionati (Germania, UK, Francia, Norvegia, Olanda) arriverà in Italia probabilmente a giugno con un range di prezzo indicativo fra 45 a 60mila euro, incentivi esclusi. Dopo il lancio di Ioniq 5, Hyundai amplierà la propria gamma di veicoli elettrici a batteria con Ioniq 6, una berlina elettrica, e Ioniq 7, il suv elettrico di grandi dimensioni.