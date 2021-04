"IoApro": ristoratori ed esercenti in piazza a Roma, tensioni durante il sit in

Centro storico di Roma 'blindato' per la manifestazione non autorizzata lanciata dai ristoratori ed esercenti commerciali del movimento “IoApro” , che chiede la riapertura delle attività commerciali bloccate dalle misure anti Covid.Oggi pomeriggio si sono registrati momenti di tensione a piazza San Silvestro con un lancio di petardi ed oggetti da parte dei manifestanti contro le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. Ma anche tanti gli appelli da parte dei manifestanti a evitare strumentalizzazioni e violenze. Al grido di “riaperture subito” alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro per unirsi al corteo.