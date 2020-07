Intesa su Autostrade: verso Aspi pubblica e Benetton fuori

Raggiunto in Cdm l'accordo sulla procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia Spa. Durante la riunione, sono state trasmesse da parte di Aspi due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di Aspi e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia. Il Consiglio dei ministri ha avviato l'iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo. Nella proposta la scaletta della transazione e del futuro assetto societario del concessionario. In alternativa, Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in Aspi, pari all'88%, a Cdp e a investitori istituzionali di suo gradimento. Ecco i termini dell'accordo