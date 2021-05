Inter, Simone Inzaghi nuovo tecnico 28 maggio 2021

(LaPresse) Sarà Simone Inzaghi a sostituire Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Il tecnico ha chiuso l'esperienza con la Lazio, non senza strascichi col presidente Lotito, per vivere una nuova avventura in nerazzurro. Per lui contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, più uno di bonus. Inzaghi rappresenta la continuità tattica con Conte, essendo legato al modulo 3-5-2 come il suo predecessore. Dovrà comunque fare i conti con un ridimensionamento tecnico della rosa, dato che la dirigenza intende vendere almeno uno o due pezzi pregiati, e quindi di ambizioni.