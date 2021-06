Insulti omofobi in tram a Roma: la denuncia in un video sui social 05 giugno 2021

(LaPresse) Insulti omofobi e razzisti su un tram a Roma: a riprendere l'aggressione verbale sulla linea 3 della Capitale è un giovane, che poi racconta su Instagram quanto accaduto: "Un uomo sulla quarantina stava insultando pesantemente due donne di origine asiatica ed un ragazzo le stava difendendo. Dal razzismo, l’uomo passa all’omofobia iniziando ad insultare il ragazzo, anche con minacce esplicite di aggressione “vieni de fori, te sfonno la faccia” così decido di intervenire (e di riprendere, per tutelarci) in difesa di quelle due donne e del ragazzo e anche per intimidire l’uomo, e questo è stato il nostro scambio di parole - spiega nel post -. Continuiamo a dire pure che il DDL ZAN limita la libertà d’espressione, che non serve a niente, che non è una priorità e altre bugie simili. La verità è che situazioni del genere capitano ogni singolo giorno, a tutti. A me oggi, a chi non è più in vita per raccontarlo ieri e a tuo figlio domani". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE