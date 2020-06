Infrastrutture, smart working e rinvio delle tasse: ecco il piano Colao

Nel piano Colao 102 proposte in 6 aree per far ripartire l'Italia dopo la pandemia da Coronavirus. Si parte dal differimento del saldo delle imposte 2019 e del primo acconto 2020. Poi agevolare la compensazione di debiti e crediti fiscali, anche con crediti esigibili verso la PaFavorire l'emersione del contante legato a redditi evasi con un'imposta sostitutiva e l'obbligo di investimenti a supporto del Paese. Consentire il rinnovo dei contratti a termine senza causale e promozione dello smart working. Ecco le misure suggerite dalla commissione Colao su lavoro, imprese, infrastrutture, welfare, reti 5G, turismo.Per approfondire