Inflazione, tassi e monete digitali: cosa succederà nei prossimi mesi? di Rosalba Reggio 26 maggio 2021

La ripresa economica in atto non coinvolge i Paesi allo stesso modo. C'è chi grazie alle politiche fiscali e monetarie ha già avviato una crescita sostenuta, chi ancora arranca e cresce a ritmi ridotti. Per questo i prossimi mesi potrebbero vedere un approccio diverso delle Banche Centrali, anche alla luce di un incremento dell'inflazione. Quali saranno dunque gli scenari futuri? Come si comporteranno le Banche Centrali e come gestiranno la crescente diffusione di monete digitali? Ne abbiamo parlato con Donato Masciandaro, direttore del Centro Paolo Baffi dell'Università Bocconi di Milano.