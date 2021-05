India, naufraga una chiatta per colpa del ciclone Tauktae: 78 dispersi 19 maggio 2021

(LaPresse) Si cercano ancora le 78 persone disperse dopo il naufragio di una chiatta affondata al largo di Mumbai, a seguito del ciclone Tauktae, che lunedì ha colpito lo stato del Gujarat, nell'India occidentale. Un funzionario della Marina ha precisato che già 183 persone sono state salvate da tre navi ed elicotteri: in un'altra operazione, un elicottero della Marina ha salvato 35 membri dell'equipaggio di un'altra chiatta, che si è arenata a nord di Mumbai. Entrambe le chiatte lavoravano per Oil and Natural Gas Corp., la più grande compagnia di petrolio greggio e gas naturale in India. Il ciclone Tauktae, la tempesta più potente che ha colpito la regione in più di due decenni, ha sferzato la terra con venti fino a 210 chilometri all'ora, provocando almeno 25 morti negli stati del Gujarat e del Maharashtra.