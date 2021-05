India, migliaia di evacuati su costa est minacciata dal ciclone Yaas 25 maggio 2021

(LaPresse) Decine di migliaia di persone sono state evacuate in India e trasferite in rifugi, a causa della minaccia del ciclone Yaas. Il dipartimento meteorologico del Paese ha previsto che diventerà una "tempesta ciclonica molto forte", con venti a velocità fino a 177 chilometri orari. Toccherà terra tra oggi e domani negli Stati di Orissa e Bengala occidentale. Dieci giorni fa sul Paese, in grave difficoltà per la pandemia del coronavirus, si è abbattuto il ciclone Tauktae, che ha ucciso oltre 140 persone.