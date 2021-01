Indennizzi, ristoranti e bar in agitazione. Già distribuiti aiuti per 628 mln 13 gennaio 2021

Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative di protesta degli operatori della ristorazione contro le restrizioni anti Covid imposte dal Governo. Tra gli addetti cresce l'attesa per il Dl Ristori n. 5 che dovrebbe garantire una nuova tranche di indennizzi a fondo perduto dopo i 628 mln di euro distribuiti dall'Agenzia delle Entrate in base al Dl Natale. Diversi i bandi di aiuti promossi dalle Regioni per dare un ristoro economico alle Pmi della ristorazione.