Incontro Conte-Iv, Bellanova: task force sul Recovery non c'è più

Roma, 22 dic. (askanews) - É durato più di due ore l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e la delegazione di Italia Viva. Un confronto che ha visto schierati da un lato il premier Giuseppe Conte con i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, dall'altro i capigruppo IV di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, il presidente del partito Ettore Rosato e il deputato Luigi Marattin.

Terminata la riunione, la ministra e capo-delegazione Bellanova fuori da Palazzo Chigi ha annunciato che Italia Viva si riserva "qualche giorno per avanzare un documento più puntuale" sul Recovery Plan per poi procedere "ad una sintesi" nel governo e nella maggioranza, mentre Conte avrebbe "preso atto" che le proposte dei renziani "sono assolutamente positive e la task force nel testo (del Recovery) non c'è più. È un passo avanti", ha detto la responsabile delle Politiche Agricole.

"Il governo sta sereno se risolve i problemi" degli italiani, "se non risolve quei problemi è inutile", ha poi attaccato la ministra. "La palla adesso è nelle mani del premier, dipende solo da lui" dare risposte "all'Italia, non a Italia Viva", aveva scritto il leader di Iv Matteo Renzi, grande assente dell'incontro, nella sua e-news, poco prima dell'inizio del vertice.

Dopo Italia Viva, è stata la delegazione di Leu ad essere ricevuta dal presidente del Consiglio, mentre domenica Conte ha incontrato la delegazione dei 5 Stelle e del Pd. Incontri tesi a scongiurare una crisi di governo, mentre è atteso un nuovo Cdm mercoledì 23 dicembre alle 16.