Incendio a L'Aquila, le fiamme si avvicinano alle abitazioni

Milano, 4 ago. (askanews) - L'incendio che da cinque giorni sta bruciando i campi e i boschi intorno a L'Aquila si sta avvicinando sempre di più alle zone abitate. I Vigili del fuoco non sono riusciti ancora a spegnere del tutto il rogo che a causa del vento si sta allargando. Molte persone sono scese in strada nella notte per paura di rimanere bloccati. Il fumo è arrivato fino in città e si teme che le fiamme possano raggiungere la zona di Madonna Fore e San Giuliano, già devastate nel 2007.

Secondo i Vigili del Fuoco si tratta di incendi dolosi, appiccati lo scorso 30 luglio. Le operazioni di spegnimento sono riprese all'alba.