Incendi L'Aquila, dopo 6 giorni la situazione migliora

Milano, 5 ago. (askanews) - Dopo 6 giorni di lavoro, i Vigili del Fuoco hanno comunicato che la situazione degli incendi in provincia de L'Aquila sta migliorando. I roghi scoppiati intorno al 30 luglio sui monti Pettino e Omo sono in fase di bonifica. Un elicottero sta effettuando lanci di acqua sulla zona di Cansatessa e 19 squadre sono in azione a terra.

Per giorni centinaia di persone fra pompieri, Protezione Civile, alpini e volontari hanno lavorato per evitare che il fronte del fuoco raggiungesse il centro abitato. Sono state notti di paura per gli abitanti dei quartieri più vicini, per cui era già pronto un piano di evacuazione. Che non servirà grazie anche alle piogge che hanno aiutato a spegnere il fuoco ha spiegato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

"I militari dell'esercito e dei Vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme e i Canadair hanno fatto il resto". Gli incendi, secondo i primi rilievi sarebbero dolosi.