In volo con i caccia intercettori Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica militare

In volo con i caccia intercettori Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica militare italiana, impegnati a difesa dello spazio aereo nazionale e in compiti di difesa aerea in tutte le missioni Nato di Air Policing a salvaguardia dei cieli di Slovenia, Albania, paesi Baltici, Islanda, Romania. I caccia decollano 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità giorno e notte dalle basi del 4° Stormo di Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 37° Stormo di Trapani-Birgi.