In tilt il sito dell’Inps: ecco cosa vedono gli utenti 01 aprile 2020

Il portale al quale è necessario accedere per richiedere i 600 euro messi a disposizione dal governo per professionisti e autonomi non funziona: in questo video, girato da due lettori del Sole24ore Alessandro Manzini e Matteo Nerini, si vede come il sito sia andato in tilt: ad ogni clic apre pagine di utenti diversi, mostrando anche i dati personali.