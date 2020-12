In tempi di Covid-19 arriva il cocktail bar virtuale su Instagram

Roma, 16 dic. (askanews) - In tempi di Covid-19 ci si riorganizza. Anche il cocktail bar diventa virtuale. A Milano, un locale, lo Star Zagros Kebabbar dal 18 dicembre propone l'Instabar.

Il titolare Emrah Karaman: "È la nostra risposta all'esigenza fondamentale per ogni bar serale e cocktail bar, quella dell aggregazione".

Nonostante il recente passaggio della Lombardia a zona gialla, per i locali che lavorano soprattutto dopo le 18 non basta. Bisogna reinventarsi.

"Iniziamo in diretta dal bancone, mentre si chiacchiera si può ordinare da bere, io faccio andare le mani, preparo il drink e poi lo consegniamo a casa . E se siamo abbastanza veloci c è tempo per un brindisi".

Si possono ordinare i classici drink, o farsi consigliare e proporre variazioni in diretta. Mentre si chiacchiera. Un modo anche per ricreare rapporti umani, atmosfera da locale, cosa che manca anche a chi ci lavora. Le consegne coprono tutta Milano con un ordine minimo ed eventuale cibo compreso. Il servizio è attivo sulla pagina Instagram del locale dal venerdì alla domenica.

A casa arrivano i cocktail in apposite buste contenenti la miscela, il ghiaccio e le guarnizioni, per poi poterli ricomporre nel bicchiere secondo le istruzioni date dai bartender. "È un drink finito basta avere il bicchiere e il mood giusto....".