Le rilevazioni Pisa 2018 confermano il ritardo italiano nelle competenze in materie finanziarie. In media gli studenti italiani conquistano 476 punti contro una media Ocse di 505. In testa troviamo Estonia e Finlandia, in mezzo Usa e Portogallo, in coda Italia e Repubblica slovacca. Un quindicenne su 5 non raggiunge il livello base, nel resto dei Paesi Ocse è uno su 7.Per approfondire