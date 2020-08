In diretta l’inaugurazione del ponte Genova San Giorgio

In diretta l'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte. Tre minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del viadotto Morandi, avvenuti due anni fa, il 14 agosto 2018. Ci saranno tra gli altri anche il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti e l'architetto Renzo Piano. Il nuovo ponte di Genova aprirà al traffico il 4 sera o il 5 mattina, ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, che in questi anni ha ricoperto anche il ruolo di commissario per la ricostruzione del ponte..Per approfondire