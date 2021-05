Imprenditore arrestato per abusi su 21enne, l'avvocato: "Al momento non risultano altre denunce" 24 maggio 2021

(LaPresse) Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Chiara Valori Antonio Di Fazio, l'imprenditore 50enne titolare della Global Farma, accusato di aver abusato si una studentessa 21enne, dopo averla narcotizzata, in occasione di un colloquio per uno stage nella sua azienda. Di Fazio è in carcere a San Vittore, mentre la gip Chiara Valori e le pm titolari dell'inchiesta erano collegati in videoconferenza dal Tribunale di Milano. Anche l'avvocato Rocco Romellano, difensore di Di Fazio, ha assistito all'interrogatorio in teleconferenza. "Per via delle norme anti Covid - ha spiegato parlando coi giornalisti - non mi è ancora stato possibile incontrare il mio assistito nel carcere di San Vittore ne parlare con lui. Se non per il tempo concessoci dal gip Chiara Valori prima dell'interrogatorio". "Il mio assistito non sta bene, è molto provato e confuso. Al momento non risultano altre denunce" di altre presunte vittime, ha spiegato ancora l'avvocato.