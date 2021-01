Imponente frode fiscale nel bresciano: coinvolte 104 persone, sequestri per 21 milioni 19 gennaio 2021

Operazione della Guardia di Finanza di Brescia e di Pisogne (Bs), per l'esecuzione di 24 misure di custodia cautelare e l'applicazione di due misure interdittive dalla professione, nei confronti di persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. L'operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, riguarda il sequestro di beni per circa 21 milioni di euro. L'attività investigativa, che ha interessato 104 persone fisiche e 126 società (tra “cartiere” e imprese realmente operanti) con sede in diverse province italiane, ha consentito di ricostruire un'imponente frode fiscale, ideata da professionisti bresciani e incentrata su un sistema di emissione di false fatture. Un sistema di “ingegneria fiscale” al servizio degli evasori